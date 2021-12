saber que perdi meu filho e nunca mais vou vê-lo’, diz mãe de jovem morto após choque elétrico ao ser atingido por fio

-------- Continua depois da Publicidade--------

“É duro saber que perdi meu filho e nunca mais vou vê-lo. […] Eu não sei o que fazer mais, isso dói muito”, afirmou Cristiane Maria de Paula, mãe de Jonas Eduardo Lima da Silva, de 23 anos, jovem que morreu eletrocutado na terça-feira (21) (veja vídeo acima).

Jonas foi uma das três vítimas do incidente com um fio de média tensão, ocorrido no meio da Rua Coronel Câmara Lima, na comunidade do Beco da Colônia, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Também morreram a sogra dele, Leiza Valéria da Conceição Silva, de 51 anos; e o entregador de água Nivaldo Batista de Albuquerque, de 65 anos.

Os três estavam passando na rua no momento em que o fio rompeu e os atingiu. Eles foram eletrocutados e morreram na hora.

“Eu escutei um estrondo e fiz ‘misericórdia, o que é isso?’. Aí chegou um rapaz que trabalha na feira também e chamou meu menino, Thiago, e falou […] ‘Não diz nada para tua mãe, mas aconteceu um acidente em cima da ponte com teu irmão e ele faleceu’. Eu entrei em desespero, não aguentei, passei mal, fui socorrida”, relatou Cristiane.

Em entrevista à TV Globo, nesta quarta-feira (22), a mãe de Jonas passou o tempo todo abraçada com uma camiseta do filho e foi amparada por parentes. Filha de Cristiane e irmã do jovem, Joice da Silva contou que esposa do irmão estava junto no momento do acidente e permanece em estado de choque.

“Ela continua sem acreditar que perdeu a mãe e o esposo, fala que ele está no hospital e que ele vai voltar. Que eles tinham combinado de passar o Natal juntos. Isso é o relato dela e a gente sabe que não é bem assim, que ele se foi e não vai voltar mais. A gente está pedindo força a Deus”, disse Joice.

Cunhada de Leiza Valéria, a sogra de Jonas que também faleceu no incidente, Jardilene Cíntia disse que as famílias estão muito abaladas.

“Quando a gente recebeu a notícia, eu tive que correr para socorrer a mãe dela, que é hipertensa. [Leiza era] uma mulher cheia de vida, cheia de projeto“, declarou Jardilene.

Investigação

De acordo com o perito Epaminondas Barros, uma das possíveis causas do rompimento da fiação é uma sobrecarga. Análises complementares ainda devem ser realizadas para confirmar a possibilidade.

O gerente de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) de Pernambuco Ivan Carlos Cunha afirmou que o órgão deve participar dos diálogos sobre o acidente com a a Neoenergia, antiga Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no estado.

“Quando soubemos do fato procuramos identificar onde foi que ocorreu para poder fazer uma análise e buscar subsídios para poder fazer discussões posteriores até para que fatos como esse, que são gravíssimos, não se repitam”, afirmou Cunha (veja vídeo abaixo).

“Estamos aguardando, inclusive, os relatórios do próprio Instituto de Criminalista, que fez a perícia do local. […] A partir de todo esses conjuntos de informações, [vamos] chamar a empresa para conversar, mostrar os problemas que ocorrem não só aqui, mas em outros lugares, para que a gente evite problemas como os que foram registrados”, declarou.

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que abriu um inquérito para investigar a ocorrência que classificou como “outros acidentes” e que deve concluir a investigação em até 30 dias.

APOIO DA NEOENERGIA

Desde a manhã desta quarta (22), os parentes de Jonas Eduardo e Leiza Valéria afirmaram que não receberam contato da Neoenergia (veja vídeo acima).

A empresa, por sua vez, disse que entrou em contato com parentes das duas famílias. Por meio de nota, a Neoenergia afirmou que “especificamente sobre a família Jonas Eduardo Lima da Silva, a interação inicial foi realizada por telefone e reforçada presencialmente na manhã desta quarta-feira (22)”.

Ainda no texto, empresa disse que “reitera que está à disposição para prestar todo o auxílio necessário às famílias”.