Ruas de Cruzeiro do Sul ficam tomadas de veículos com as compras de final de ano

Um dia em que o trânsito não estava para qualquer um e era preciso paciência e muita atenção.

Nas ruas do Centro Comercial faltavam espaço para quem estava com um pouco mais de pressa e o jeito era mesmo esperar. Na rua que passa ao lado do banco da Amazônia em direção a Câmera de Vereadores, a manhã foi quase toda congestionada e quem tinha pressa teve que esperar.

A maior dificuldade relatada por motoristas era a falta de estacionamento, o que obrigou a muitos condutores de veículos a ter que parar os carros às vezes na via e ficar esperando quem tinha ido fazer as compras. “Está complicado esses dias de festividades. Chegando o final do ano aí, a cidade fica bastante movimentado e não tem estacionamento, tem que ficar aguardando alguém sair pra poder estacionar”, relatou um motorista.