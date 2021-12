Ronaldo anuncia acordo para comprar o Cruzeiro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ronaldo Fenômeno anunciou a compra de 90% das ações do Cruzeiro, neste sábado, com investimentos de R$ 400 milhões. Os valores foram informados pela XP Investimentos, que liderou a negociação. A negociação é a primeira da história do país desde que o projeto de lei nº 5516, de 2019, foi aprovado há três meses. Segundo a nova legislação, os clubes brasileiros podem virar empresas dedicadas à pratica do futebol, e assim alavancar a capacidade de captação de recursos, como nos maiores mercados de futebol no mundo.

O anúncio foi realizado ao lado do presidente cruzeirense Sérgio Santos Rodrigues. Um pouco antes, o diretor da XP Investimentos, Pedro Mesquita, já havia adiantado a informação.

Os detalhes da negociação foram acertados nesta manhã, em São Paulo, onde Ronaldo, Rodrigues e Mesquita se encontraram. Na noite de sexta-feira, foi realizada uma assembleia que aprovou uma alteração no estatuto do Cruzeiro. Com isso, ficou permitida a venda de 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), registro feito pela diretoria há duas semanas para formalizar seu projeto de clube-empresa.

“Tenho muito a retribuir ao Cruzeiro, levar o Cruzeiro onde ele merece estar. Temos muito trabalho pela frente. Peço ao torcedor que se conecte outra vez ao clube, vá ao estádio, porque vamos precisar de muita força e união. Temos muito trabalho e ambição para fazer o Cruzeio novamente. Não temos nada que comemorar ainda, mas temos muita ambição”, comentou o ex-jogador de 45 anos.

Apesar da identificação mais recente com o Corinthians, clube pelo qual encerrou a carreira, Ronaldo foi revelado pelo Cruzeiro e tem forte vínculo com o clube, deixado por ele 1994, quando foi vendido ao PSV, da Holanda. Enquanto vestia a camisa cruzeirense, marcou 44 gols em 47 jogos oficiais disputados.

Para Pedro Mesquita, sócio e head do Investment Banking da XP, ter uma equipe dedicada e especializada em esportes foi fator fundamental para o sucesso do negócio em tempo recorde. “Nos últimos anos, construímos uma empresa focada em entregar as melhores soluções aos nossos clientes. Somos hoje o único Investment Banking do Brasil com uma área totalmente dedicada ao esporte, com profissionais altamente qualificados e especializados. A nossa meta é assessorar os maiores clubes brasileiros na construção do melhor campeonato de futebol do mundo nos próximos anos. Afinal, somos os únicos pentacampeões e temos os melhores jogadores do planeta”, afirma.

Ronaldo é dono do Valladollid, clube da Espanha

O ex-atacante já tem experiência na administração de clubes de futebol. Em 2018, ele investiu cerca de 30 milhões de euros para comprar o Valladolid. Em maio, torcedores do clube espanhol criticaram a atuação de Ronaldo no momento delicado do time no Campeonato Espanhol. O Valladolid viria a ser rebaixado à segunda divisão.

“Através desta carta, solicitamos um encontro informativo entre os Presidentes dos Peñas e Ronaldo Nazario de Lima, atual Presidente do Clube e chefe do futuro próximo de nossa equipe. Nossa intenção é mostrar nosso desconforto pelo que acreditamos que tem sido um completo descaso na tomada de decisões que correspondiam ao âmbito desportivo durante esta temporada, tendo como consequência, o iminente rebaixamento da equipe”, escrevem os torcedores do Valladolid.

O “completo descaso” de Ronaldo, citado pelos adeptos do clube espanhol, diz respeito à postura do ex-jogador. Enquanto o Valladolid era goleado pelo Real Sociedad por 4 a 1, o brasileiro publicou um vídeo ao lado do ator Bruno Gagliasso, durante um passeio de barco na ilha de Formentera. Após a derrota, que afundou ainda mais o time na zona de rebaixamento, uma faixa que dizia “Ronaldo culpado” foi pendurada no Estádio José Zorrilla.

Atualmente, o Valladolid está na quinta posição da segunda divisão do Campeonato Espanhol, com 34 pontos em 20 rodadas.

Fonte: Estadão