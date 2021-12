Romário terá série sobre sua trajetória na Copa de 1994

-------- Continua depois da Publicidade--------

A HBO Max divulgou nesta segunda-feira (13) a nova série ‘Romário, O Cara’. A produção será uma série documental e contará a jornada do jogador em busca do tetracampeonato na Copa do Mundo de 1994.

Essa será a maior série sobre um jogador de futebol já produzida: os seis episódios contam com gravações realizadas em nove países. Entre os entrevistados estão: Carlos Alberto Parreira, Bebeto, Roberto Baggio, Pep Guardiola, Neymar, além de outras personalidades que marcaram a história do futebol, e Mônica Santoro, a ex-esposa de Romário.

A série será lançada no primeiro semestre de 2022.

