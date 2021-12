Romance à vista? Anitta e Arrascaeta, do Flamengo, são vistos juntos em restaurante

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após Anitta e Arrascaeta trocarem elogios nas redes sociais, agora eles foram vistos juntos no restaurante Jardineira Grill, na Zona Sul de São Paulo na noite da última quinta-feira (9), alimentando ainda mais os rumores de um possível affair. Simpáticos, eles posaram para fotos com um fã que estava no local, porém, separados.

Há algumas semanas, Anitta começou a elogiar o jogador do Flamengo nas redes sociais. Ele foi até chamado para uma festa na casa da cantora, e ele foi, segundo um flagra registrado por um amigo nas redes sociais. Será que teremos um novo romance por aí? Vamos aguardar os próximos capítulos.

Fonte: Isto É