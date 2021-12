Romã e maçã: aprenda a fazer dois sucos para baixar o colesterol alto

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ricas em antioxidantes e fibras, bebidas são simples e conseguem ajudar a baixar os níveis de colesterol ruim no organismo.

Os sucos de frutas naturais, como laranja, uva e romã, são ricos em antioxidantes e fibras, sendo boas opções para ajudar a baixar os níveis do colesterol ruim, o LDL, no sangue, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares, como infarto, aterosclerose e derrame.

Para ajudar a baixar o colesterol do sangue, pode-se beber 1 copo de 200 ml de um desses sucos por dia, junto com uma das refeições, como café da manhã, almoço ou jantar. É importante preparar a bebida somente com frutas frescas e com a casca.

Além disso, para ajudar a baixar o colesterol ruim é recomendado praticar atividades físicas regularmente e manter uma dieta balanceada, evitando bebidas alcoólicas e alimentos ricos em gordura e açúcar.

Suco de romã

O suco de romã possui compostos bioativos, como flavonoides e ácido elágico, que têm ação anti-inflamatória e antioxidante, inibem a produção de radicais livres, e ajudam a baixar os níveis de colesterol no sangue e a prevenir doenças como infarto, derrame e aterosclerose.

Modo de preparo

Colocar no liquidificador a polpa de 1 romã, com sementes, juntamente com 1 copo de água. Bater, transferir para um copo e beber sem coar e sem adicionar açúcar.



E aumentar a ingestão de bebidas como chá-preto e suco de berinjela, que também ajudam no controle do colesterolTatyana Berkovich/istock



O colesterol é um composto gorduroso essencial para produção da estrutura das membranas celulares e de alguns hormôniosSebastian Kaulitzki/Science Photo Library/Getty Images



No entanto, o que entendemos normalmente como colesterol é, na verdade, um somatório de diferentes tipos: os famosos HDL e LDLGetty Images



O LDL, conhecido como colesterol “ruim”, quando está em níveis altos, pode formar uma placa nas paredes das artérias, dificultando ou impedindo a passagem do sangueistock



Quanto mais elevadas as taxas de LDL, maior o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC)VSRao/https://pixabay.com



Apesar de silencioso, alguns sinais podem dar indícios do problema Unsplash



São eles: xantelasmas e xantomas (pequenas bolinhas de gordura que aparecem na pele), dores na barriga, nos dedos dos pés e das mãosGetty Images



Para controlar o colesterol ruim é importante realizar, por exemplo, exercícios durante 30 minutos por dia, três vezes por semanaiStock



Aumentar a ingestão de fibras solúveis, como farinha e farelos de aveia, que absorvem o excesso de colesterol no intestino e o eliminam do corpoTatyana Berkovich/istock



Aumentar a ingestão de gorduras saudáveis, que estão presentes no azeite extravirgem e nos alimentos ricos em ômega 3iStock

Suco de maçã

A maçã é rica em fibras que ajudam a diminuir a absorção da gordura dos alimentos, eliminando-as nas fezes, favorecendo a redução do excesso de colesterol ruim. Além disso, o suco de maçã tem boas quantidades de antocianinas, compostos com propriedades antioxidantes que combatem o excesso de radicais livres, ajudando a baixar os níveis de colesterol no sangue.

Modo de preparo

Bater no liquidificador 1 maçã vermelha, com casca + 150 ml de água. Beber o suco logo em seguida, sem coar e sem adicionar açúcar.