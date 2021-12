Rio Branco conquista a Copa Sebastião Alencar de Futebol Sub-17

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na primeira decisão da Copa Sebastião de Melo Alencar de Futebol Sub-17, o Rio Branco ficou com a taça de campeão. O Estrelão venceu o Atlético Acreano nos pênaltis após um empate sem gols no tempo normal na manhã deste sábado (4), no CT do José de Melo, e faturou a taça de campeão. O herói foi o goleiro Paiva, que defendeu três cobranças dos adversários nas penalidades.

O evento contou com a presença da torcida, assim como de alguns desportistas, técnicos e ex-atletas (Illimani Suares, Paulão, Siqueira, Álvaro Miguéis, Oziel Moreira, Antônio Aquino Lopes, Auzemir Martins entre outros). O deputado José Bestene e o vereador Samir Bestene, ambos do PP, também estiveram presentes e ajudaram na entrega da premiação. Os dois parlamentares durante a festa de premiação destinada aos finalistas da competição prometeram apoio ao desporto. Bestene, por sinal, não tem medido esforços no sentido de levantar essa bandeira no parlamento.



Estrelão e Galo fizeram um jogo bem disputado, mas sem gols durante a bola rolando. Foto/Manoel Façanha.



O goleiro estrelado Paiva voa para buscar a bola, mas não consegue durante as penalidades. Foto/Manoel Façanha.



Após converter sua penalidade, o goleiro Paiva pega pênalti cobrado pelo goleiro atleticano. Foto/Manoel Façanha



O goleiro estrelado Paiva vibra com a defesa do título e companheiros de equipe correm para festejar com o arqueiro. Foto/Manoel Façanha.



O goleiro estrelado Paiva é “amassado” pelos companheiros de equipe durante a comemoração do lance decisivo da final. Foto/Manoel Façanha.

O ex-presidente estrelado, o empresário Sebastião de Melo Alencar, por questões de saúde, não pôde estar presente na grande decisão. O empresário seria homenageado com uma placa pelos relevantes serviços prestados ao futebol acreano. O desportista Klowsbey Pereira, coordenador geral da competição, ficou de entregar a honraria pessoalmente a Sebastião Alencar e ainda convidou alguns desportistas para o ato da entrega.



Jogadores do Atlético Acreano posam para fotografia oficial com a taça de vice-campeão da Copa Sebastião Alencar. Foto/Manoel Façanha



Após a entrega do troféu de campeão, jogadores do Rio Branco posam com a comissão técnica, coordenação e convidados. Foto/Manoel Façanha

Veja quem apoiou

Veja quem apoia a competição: Escolinha de Futebol do Paulão, Rio Branco, deputado José Bestene, vereador Samir Bestene, Blog Chico Pontes, Bancada do Esporte da TV 5, Jornal Opinião, Na Marca da Cal, jornalista Antonio Muniz, equipe de esportes da Rádio Difusora Acreana e Federação de Futebol do Acre (FFAC).