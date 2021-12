Réveillon do Rio: metrô fecha às 20h, e não haverá reforço nos ônibus; fretados serão barrados

-------- Continua depois da Publicidade--------

O réveillon do Rio terá restrições no transporte a fim de evitar grandes deslocamentos, sobretudo para Copacabana. Não haverá reforço nas linhas regulares de ônibus, e o metrô fechará para embarque às 20h do dia 31. Também serão montados bloqueios para veículos fretados à 0h do dia 30.