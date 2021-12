Réveillon de Copacabana: confira todos os detalhes da festa carioca

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Réveillon de Copacabana, um dos mais famosos do mundo, terá algumas alterações devido à pandemia, que visam diminuir as possibilidades de contágio pela nova variante do coronavírus, a ômicron.

O Rio de Janeiro e a cidade de Boa Vista, capital de Roraima, serão as únicas a promoverem eventos oficiais de réveillon. Todas as outras 24 capitais e o Distrito Federal decidiram suspender o evento. O Réveillon de Copacabana terá queima de fogos em dez pontos da cidade, diferente do que ocorre tradicionalmente, com três pontos na cidade. A medida visa diminuir a taxa de deslocamento de pessoas de um ponto a outro da cidade, evitando aglomerações.

A Prefeitura do Rio de Janeiro recomendou aos cariocas que se desloquem para pontos pertos de suas residências para assistir o foguetório no dia 31. É obrigatório, na cidade do Rio, que hotéis, bares e restaurantes peçam o comprovante de vacinação de seus clientes.

O Réveillon de Copacabana

A empresa RioTur, responsável pelo evento, realizará 16 minutos de queima de fogos em balsas na orla da praia, em dez pontos da cidade. Os palcos com shows previstos anteriormente foram cancelados.

Entretanto haverá 25 torres de som com música lounge, comandada pelo DJ MAM, com o tema “Celebre a Esperança”. O DJ não estará em palco na praia e sim em um local fechado. Por isso, a apresentação só poderá ser vista através do YouTube da RioTour.

O sistema de som instalado na praia será utilizado, também, para a contagem regressiva. Como medida de segurança, a prefeitura realizará o bloqueio de veículos automotores (que não sejam de moradores ou de pessoas que estejam a trabalho) a partir das 19h do dia 31, bloqueio de transporte público (a partir das 20h) e bloqueio total (a partir das 22h).

Fonte: IstoÉ