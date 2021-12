Retorno das chuvas aumenta o número de desabrigados e desalojados na Bahia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após as chuvas iniciadas na noite de quinta-feira (23), os números de desabrigados e desalojados cresceram na Bahia. Até a tarde dessa sexta-feira (24), a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec) e as prefeituras dos municípios atingidos computaram 4.185 desabrigados e 11.260 desalojados. O número de feridos subiu para 286 e a população total atingida chega a 378.286. O total de mortos pelas enchentes é de 17 pessoas.

“É importante ressaltar que estes números sempre irão sofrer mudanças. Desta vez, o aumento também ocorreu porque, felizmente, as pessoas estão entendendo a necessidade de sair das suas habitações, que estão situadas em áreas de risco, e procurarem abrigos oferecidos pelas prefeituras ou casas de parentes e amigos quando chove. Para nós, a preservação da vida é a principal meta.”, explicou o superintendente da Sudec, Cel BM Miguel Filho.

Olhar atento – Equipes da Defesa Civil da Bahia estão de prontidão no Gabinete Avançado do Governo do Estado, atentas e monitorando os municípios atingidos pelas chuvas. Orientações e apoio também são dados às prefeituras e coordenadorias Municipais de Defesa Civil. Isso inclui a realização de vistorias técnicas e notificações dos moradores para que se retirem dos imóveis localizados em áreas de risco.

Infraestrutura – Os serviços emergenciais de recomposição de uma das cabeceiras da ponte de acesso a Prado, na BA-001, estão sendo realizados pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra). O tráfego de veículos sobre o equipamento já foi liberado para motos e carros, no final da manhã desta sexta-feira (24). Devido ao período chuvoso na região, o trânsito de veículos precisou ser interrompido na noite de ontem (23), após uma acomodação do material colocado durante as ações de restauração da cabeceira, que rompeu há duas semanas.

O KM 02 da BR-489, entre Itamaraju e Prado, foi interditado pela equipe técnica da Seinfra. O motivo é o grande volume de água registrado no local, na tarde desta sexta-feira (24). A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) orienta os motoristas no local.

Alerta SMS – Mensagens, através de SMS, com informações, dicas e orientações referentes às chuvas continuam sendo enviadas para a população. O serviço gratuito tem o objetivo de deixar a população em alerta. Os interessados em receber estas mensagens, enviadas diariamente, devem encaminhar um SMS com o CEP do local onde moram para o número 40-199.

Municípios em situação de emergência devido às fortes chuvas na Bahia

1. Alcobaça

2. Amargosa

3. Amélia Rodrigues

4. Anagé

5. Andaraí

6. Apuarema

7. Baixa grande

8. Belmonte

9. Boa Vista do Tupim

10. Camacan

11. Canavieiras

12. Caravelas

13. Cocos

14. Conceição do Almeida

15. Encruzilhada

16. Eunápolis

17. Guaratinga

18. Iaçu

19. Ibicuí

20. Ibirapuã

21. Iguaí

22. Ilhéus

23. Ipiaú

24. Itabela

25. Itaberaba

26. Itabuna

27. Itacaré

28. Itagimirim

29. Itajuípe

30. Itamaraju

31. Itambé

32. Itanhém

33. Itapé

34. Itapebi

35. Itapetinga

36. Itaquara

37. Itarantim

38. Jaguaquara

39. Jequié

40. Jiquiriçá

41. Jucuruçu

42. Laje

43. Lajedão

44. Lençóis

45. Macarani

46. Maragogipe

47. Marcionílio de Souza

48. Mascote

49. Medeiros Neto

50. Mucugê

51. Mucuri

52. Mundo Novo

53. Mutuípe

54. Nova Viçosa

55. Novo Horizonte

56. Porto Seguro

57. Prado

58. Ribeira do Pombal

59. Ruy Barbosa

60. Santa Cruz Cabrália

61. Teixeira de Freitas

62. Teolândia

63. Ubaíra

64. Uruçuca

65. Vereda

66. Vitória da Conquista