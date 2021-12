RETORNO: após motim e quebra quebra, visitas devem retornar ainda este final de semana

-------- Continua depois da Publicidade--------

Sem visitas desde o último dia 17 de novembro, os presídios estão uma bomba relógio.

Em cruzeiro do sul, a manifestação começou por volta de 8 horas da manhã deste sábado, 4, e parou cerca de uma hora depois, segundo a assessoria do IAPEN.

O princípio de motim foi nos blocos 7, 8, 3 e 4. Cerca de seis celas foram danificadas, mas , de acordo com a assessoria, os danos ainda estão sendo avaliados .

As visitas estão suspensas em todo os presídios do Estado, por falta de policiais penais para fazer a segurança. Aqui na capital, um grupo permanece de greve e acampado na calçada da Assembleia legislativa, em busca de negociar com o Governo, as demandas da categoria.

De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, aqui na capital, está sendo organizado um calendário de visitas e ainda hoje deve ser divulgado. Este calendário vai informar como serão as visitas a partir de agora. O retorno das visitas está previsto para amanhã, domingo , 5, porém cada unidade terá dias específicos para cada pavilhão.

Até o momento, não há informações de presos ou servidores feridos. O clima ainda é considerado instável.