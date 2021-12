Repórteres temem por seus empregos após demissão de veteranos da Globo

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Globo continua cortando alguns de seus mais antigos jornalistas da emissora. Sem data para finalizar a onda de demissões, a empresa está causando pânico em outros repórteres, que temem por seus empregos. Os últimos a deixarem a emissora foram Francisco José e Renato Machado, ambos com mais de 40 anos de Globo.

O objetivo da emissora é não só renovar os rotos na televisão, mas cortar os salários muito altos que eram dados aos veteranos do canal. De acordo com o Notícias da TV, as redações da Globo estão em pânico com a possibilidade de desligamento, principalmente vindo de dois repórteres que aparecem bastante no SP2.

Fonte: Isto É