Repórter e cinegrafista são atropelados enquanto faziam reportagem sobre outro acidente

O repórter José Porto e o cinegrafista Evaldo Alves dos Santos, da TV Vila Real, afiliada da Record em Cuiabá, foram atropelados nesta segunda-feira (13) enquanto faziam uma reportagem sobre um outro acidente de trânsito na avenida Miguel Sutil, na capital do Mato Grosso. As informações são do g1.

Eles finalizavam uma reportagem sobre o acidente com uma ciclista no local quando foram atropelados por uma motocicleta. Para mostrar a falta de sinalização no local, eles percorreram a extensão da ponte que não tem travessia adequada para pedestres e ciclistas.

De acordo com Porto, várias pessoas que cruzam a ponte todos os dias falaram com ele sobre o risco do local, e ele já estava voltando para o carro que estava estacionado em uma via paralela.

“Fizemos um sinal, os carros começaram a parar e a gente colocou o pé na faixa, mas percebi que vinha uma moto em alta velocidade e um carro preto. Eles acabaram se chocando e vieram para o nosso lado. Nós recuamos, mas a moto nos pegou no canteiro central e nos jogou para a outra pista”, disse o repórter.

Porto fraturou o braço e passou por uma cirurgia, e o cinegrafista Evaldo teve apenas ferimentos leves. No acidente que era foco da reportagem dos profissionais, ocorrido na última sexta (10), uma mulher foi atropelada por um carro enquanto passeava de bicicleta. Ela teve ferimentos no joelho, ombro e cabeça.

Ainda segundo o g1, por conta do atropelamento, um carro parou na avenida e sinalizou para outros motoristas que havia ocorrido um acidente, o que acabou provocando uma lentidão no trânsito do local. Por conta do stress da situação, dois motoristas acabaram descendo de seus carros e brigando, até serem separados por outras pessoas no local.

Fonte: Isto É