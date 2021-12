Renato Aragão após saída da Globo é anunciado em nova emissora e é tratado com grande destaque

-------- Continua depois da Publicidade--------

Humorista atualmente não tem contrato assinado com nenhuma emissora de TV

Renato Aragão desde que foi demitido da Globo, não assinou nenhum contrato com uma outra emissora de TV, agora ele tem investido na carreira de digital influencer, realizando vídeos que divertem os internautas.

E agora o humorista acaba de ser confirmado em uma nova emissora. A partir de terça (21), ele ganhará espaço na TV Brasil, que adquiriu 15 filmes da trupe de Renato Aragão, Os Trapalhões, os mesmos vão ser exibidos no Cine Retrô. A nova aquisição da TV Cultura, vale dizer, está sendo tratada com grande destaque na emissora.

O filme que abrirá a entrada de Renato Aragão na programação da TV Cultura será O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, o mesmo será exibido às 22h30. No longa, os amigos Pilo (Renato Aragão) e Duka (Dedé Santana) ganham a vida em brigas que são simuladas nas praças públicas, enquanto Fumaça (Mussum) recolhe as apostas.

E pensando que eles são homens corajosos, Glória (Monique Lafond) contrata os três para realizarem uma expedição às minas do Rei Salomão, onde seu pai, o arqueólogo Aristóbulo (Carlos Kurt), é prisioneiro. Ela oferece como prêmio um fabuloso tesouro desconhecido do qual ela tem a única pista existente.

Pilo então, se apaixonará pela moça, que por sua vez, é interessada em Alberto (Francisco Di Franco), que também é integrado à expedição.

VEJA ABAIXO A LISTA COMPLETA DOS FILMES ADQUIRIDOS PELA TV Cultura.

Adorável Trapalhão (1967);

Dois na Lona (1968);

Bonga, o Vagabundo (1971);

Ali Babá e os 40 Ladrões (1972);

Robin Hood, o Trapalhão da Floresta (1974);

O Trapalhão na Ilha do Tesouro (1975);

Simbad, o Marujo Trapalhão (1976);

O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão (1977);

O Cinderelo Trapalhão (1979);

Os Saltimbancos Trapalhões (1981);

O Cangaceiro Trapalhão (1983);

Os Trapalhões e o Rei do Futebol (1986);

Os Trapalhões no Auto da Compadecida (1987);

Os Fantasmas Trapalhões (1987);

Os Três Mosqueteiros Trapalhões (1990).