Regina Duarte alfineta TV Globo após ser ignorada em especial sobre novelas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Regina Duarte, ex-atriz da TV Globo, deu uma cutucada na emissora após não ter sido mencionada e chamada para participar do especial 70 Anos Esta Noite , que celebrou o aniversário de 70 anos das telenovelas. Ela, que já foi chamada de Namoradinha do Brasil, coleciona participações em diversas produções globais.

Em uma postagem no Instagram, Regina disse que se sente grata por saber que as personagens que interpretou foram benéficas para todos e não apenas para ela. A ex-secretária de cultura ainda pontuou que o público brasileiro gosta tanto de seu trabalho como atriz por conta da identificação “com as mais genuínas emoções humanas”.

“O maior sentimento que me invade nas comemorações dos SETENTA ANOS de TELENOVELA é gratidão”, começou a atriz, que hoje tem 74 anos.

“A VIDA me deu oportunidades fantásticas de me jogar num trabalho que não beneficiou só a mim. A maioria dos brasileiros receberam comigo um presente carregadinho de amor, de alegrias de identificação com as mais genuínas emoções humanas”, disse Regina em sua postagem.

Junto do texto, Regina publicou uma montagem feita com um print de uma notícia sobre sua ausência no especial e uma legenda escrita: “Regina, você é maior do que a Rede Globo”. Confira a publicação:

Fonte: Correio Braziliense