Refis beneficiou mais de 1,6 mil empresas do AC em 2021; parcelamentos ultrapassaram R$ 215 milhões

“As atividades econômicas foram muito impactadas nestes dois anos de pandemia, o comércio sofreu restrições e muitas empresas não sobreviveram. Por isso, estamos aqui para reconhecer a importância do Refis 2021 e dizer que ele contribuiu para manter empregos e o empresário poder quitar suas dívidas”, destacou o secretário da Fazenda do Acre, Amarísio Freitas.

Em junho, o governador Gladson Cameli sancionou quatro leis que permitiram a prorrogação ou parcelamento do pagamento de alguns tributos de empresários, comerciantes e outros trabalhadores. Os documentos foram assinados no Palácio Rio Branco com a presença de secretários, deputados, do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) e empresários.