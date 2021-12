Receita Federal apreende drogas escondidas em polpas de buriti; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus – As Equipes de Vigilância e Repressão, de Controle de Bagagem da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes (EVR) e a Equipe K9 da Receita Federal em Manaus realizaram, na madrugada desta quinta-feira(30), atividades de fiscalização e controle aduaneiro em bagagens saindo de Manaus que resultaram na apreensão de aproximadamente 32 quilos de skunk.

Após realizar análises de risco aduaneiro a fiscalização da Receita Federal identificou bagagens saindo de Manaus com suspeitas de presença de drogas. Por conta dos indícios a Equipe K9 da Receita Federal em Manaus foi acionada e com a atuação dos agentes caninos Deco e Odin se confirmou a suspeita da fiscalização. A droga estava ocultada em sacos contendo polpa de buriti congelado acondicionados em 4 caixas de isopor.

O passageiro, responsável pela bagagem suspeita, foi retirado do voo com destino à São Paulo, pela Polícia Federal. Com o procedimento de verificação física da bagagem se constatou a presença das drogas. A Polícia Federal deu voz de prisão ao passageiro e apreendeu a droga para análises e procedimentos administrativos e legais cabíveis.

A Alfândega do Aeroporto de Manaus informa que as ações de fiscalização e controle aduaneiro que são realizadas tem por objetivo evitar a circulação, no território nacional, de produtos potencialmente nocivos à saúde e ao meio ambiente, e inibe a prática de crimes que geram desemprego, sonegação de impostos e concorrência desleal à indústria e ao comércio local.

A Receita Federal também alerta que muitos casos de contrabando e descaminho, considerados pela população como crimes “menores”, estão ligados ao crime organizado que atua nas fronteiras brasileiras. Essas organizações criminosas, que promovem tráfico internacional de drogas, armas e munições, utilizam-se do mercado ilegal de produtos como forma de financiamento para suas ações. É importante que a população se conscientize de que o que pode parecer uma “pequena transgressão” traz grandes prejuízos ao país, contribuindo inclusive para a deterioração da segurança pública.

