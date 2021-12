Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz conquistam Prêmio Brasil Olímpico

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após um ano de 2021 repleto de conquistas (com os ouros olímpico e mundial) Rebeca Andrade foi escolhida nesta terça-feira (7) como a Melhor Atleta do Ano do Prêmio Brasil Olímpico entre as mulheres, superando outras duas medalhistas nos Jogos de Tóquio: Ana Marcela Cunha (maratona aquática) e Rayssa Leal (skate).

Entre os homens a conquista ficou com Isaquias Queiroz (canoagem), que bateu o primeiro medalhista de ouro olímpico do surfe Ítalo Ferreira e Hebert Conceição (boxe). Com a vitória alcançada no palco do Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, o baiano se tornou o maior vencedor da história do prêmio, com quatro conquistas.

Prêmio da Galera

Quem também brilhou foi a jogadora de vôlei Fernanda Garay, que foi escolhida como Atleta da Torcida. A atleta, que teve atuação de destaque na conquista da prata pelo Brasil nos Jogos de Tóquio, venceu uma eleição entre 20 concorrentes que contou com mais de 400 mil votos.

Troféu Adhemar Ferreira

Outra homenageada da noite foi a ex-jogadora de basquete Janeth Arcain, que recebeu o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, concedido às personalidades esportivas detentoras de valores que marcaram a vida e a carreira do saltador (ética, espírito coletivo, eficiência técnica e física, respeito ao próximo e companheirismo).

Técnicos

Além dos atletas foram premiados os técnicos. O COB escolheu os seis treinadores campeões na Olimpíada do Japão: Fernando Possenti (maratonas aquáticas), Francisco Porath (ginástica artística), Javier Torres (vela), Lauro Souza (canoagem velocidade) e Mateus Alves (boxe) nas modalidades individuais e André Jardine (técnico da seleção brasileira de futebol) nas coletivas.

Hall da Fama

Um pouco antes do início da da premiação foi realizada a cerimônia de entrada no Hall da Fama de quatro nomes: Magic Paula, campeã mundial de basquete em 1994 e prata nos Jogos Olímpicos Atlanta 1996, Sebastián Cuattrin, 11 medalhas em Jogos Pan-americanos na canoagem velocidade, Adhemar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico no salto triplo, e Tetsuo Okamoto, primeiro medalhista olímpico da natação brasileira.

Vencedores por modalidade

A noite também foi de homenagear os destaques por modalidade, que são os seguintes:

Atletismo – Alison dos Santos

Badminton – Ygor Coelho

Basquete 3×3 – Fabrício Veríssimo

Basquete 5 x 5 – Clarissa dos Santos

Beisebol – Thyago Vieira

Boxe – Hebert Conceição

Canoagem Slalom – Ana Sátila

Canoagem Velocidade – Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle – Eduarda Bordignon

Ciclismo BMX Racing – Renato Rezende

Ciclismo Estrada – Vinícius Rangel

Ciclismo Mountain Bike – Henrique Avancini

Ciclismo Pista – Wellyda Rodrigues

Desportos na Neve – Michel Macedo

Desportos no Gelo – Nicole Silveira

Escalada Esportiva – Felipe Ho Foganholo

Esgrima – Nathalie Moellhausen

Futebol – Richarlison

Ginástica Artística – Rebeca Andrade

Ginástica de Trampolim – Camilla Gomes

Ginástica Rítmica – Duda Arakaki

Golfe – Alexandre Rocha

Handebol – Bruna de Paula

Hipismo Adestramento – João Victor Oliva

Hipismo CCE – Carlos Parro

Hipismo Saltos – Marlon Zanotelli

Hóquei sobre Grama e Indor – Vinicius Vaz

Judô – Mayra Aguiar

Karatê – Vinícius Figueira

Levantamento de Pesos – Jaqueline Ferreira

Maratona Aquática – Ana Marcela Cunha

Nado Artístico – Laura Miccuci e Luisa Borges

Natação – Bruno Fratus

Pentatlo Moderno – Danilo Fagundes

Polo Aquático – Ana Beatriz Mantellato

Remo – Lucas Verthein

Rugby – Isadora Cerullo

Saltos Ornamentais – Kawan Pereira

Skate – Rayssa Leal

Softbol – Mariana Pereira

Surfe – Italo Ferreira

Taekwondo – Milena Titoneli

Tênis – Luisa Stefani e Laura Pigossi

Tênis de Mesa – Hugo Calderano

Tiro com Arco – Marcus D’Almeida

Tiro Esportivo – Felipe Wu

Triathlon – Vittoria Lopes

Vela – Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei – Fernanda Garay

Vôlei de Praia – Duda Lisboa

Wrestling – Laís Nunes

Fonte: Agência Brasil