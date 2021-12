Rapaz estaria enciumado por causa do novo relacionamento da ex-namorada

-------- Continua depois da Publicidade--------

Suspeito de cometer feminicídio em um pesque-pague de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, na tarde deste sábado (25), teria confessado o crime em um áudio, de acordo com a polícia civil do município.

A confissão do assassinato da jovem Ketlin Vitória Martins Chagas, de 19 anos, teria sido encaminhado por mensagem de aplicativo de celular ao atual namorado da vítima.

A informação foi confirmada pelo delegado Luiz Carioca, da Delegacia de Polícia Civil de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, que ouviu o conteúdo.

O rapaz apontado como o autor de feminicídio estaria insatisfeito com o novo relacionamento da ex-namorada. O ex-casal havia terminado há pouco tempo.

Conforme a polícia civil, o suspeito ainda não foi localizado e pode estar escondido na casa da mãe. “Em princípio, ele foi pro mato. Falaram que conhece bem a região”, contou Carioca.

Curiosamente, de acordo com o delegado sábado, dia 25 de dezembro, foi aniversário do rapaz. “A mãe tinha preparado um bolo pra ele na casa dela. Ele não mora com a mãe. Mas a mãe mora próximo dali.”

O CASO

Uma jovem foi morta a facada em um pesque-pague de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, na tarde deste sábado (25). A suspeita é de feminicídio.

Identificada como Ketlin Vitória Martins Chagas, de 19 anos, ela teria levado um único golpe no abdômen, que atravessou até as costas.

O caso foi na Rua Manoel Celestino Pinto, no bairro Santa Gema, e aconteceu por volta das 17h.

Com informações da Banda B