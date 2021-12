Raissa Barbosa denuncia o pai de seu filho por injúria

-------- Continua depois da Publicidade--------

Raissa Barbosa denunciou o ex-namorado, Felício Santiago, e pai de seu filho Felipe, de 11 anos, por injúria. De acordo com a exclusiva da colunista Fábia Oliveira, nesta sexta-feira (17), a influencer acusa o empresário de tirar uma série de conversas dela do contexto, espalhando uma fake news nas redes sociais.

A ex-peoa de ‘A Fazenda’ abriu um boletim de ocorrência contra o ex, na última quinta-feira (16), após ele divulgar trechos de um bate-papo, em que a artista supostamente não dá a mínima ao saber que o filho está na emergência de uma Unidade de Pronto Atendimento em São Paulo.

“Nojo dessa mulher que se diz mãe. Um ano longe do filho, não ajuda a criança em porra nenhuma. Tudo tem limite e o meu já deu”, escreve Felício. O empresário ainda diz que verá Raíssa na Justiça, ameaçando acabar com a reputação dela.

Procurada pela coluna, Raíssa exibiu a conversa na íntegra, na qual ela se oferece para custear o tratamento do filho no Hospital: “Leva ele em um hospital. Não precisa ficar aí, eu pago. Você não me avisa nada. Eu também não tenho plano de saúde”.

Para a artista, o ex apenas quer vingança.

Raissa explica fim do noivado com Victor Ferraz

Raissa Barbosa abriu o jogo, em entrevista ao podcast ‘Camarim da Juju’, de Juju Salimeni, sobre o fim de seu noivado com o ator pornô Victor Ferraz. Os dois colocaram um fim na relação no final de outubro, após o influencer acusar Raissa de agressão.

Na última segunda-feira (29), ela explica que a decisão dele de expor os problemas do casal nas redes sociais, no entanto, é que foi a gota d’água: “Do nada noivei e do nada terminei. As pessoas falavam que era fake o noivado, mas não era. Eu já o conhecia antes da Fazenda. Os fãs nunca gostaram dele porque ele já me expôs”.

“Relacionamento tem altos e baixos, mas as brigas têm que ser resolvidas entre o casal. Não precisa expor para as pessoas”, finalizou a influencer de 30 anos.