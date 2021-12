Rafael Portugal explica saída do BBB: “Globo me pediu exclusividade”

-------- Continua depois da Publicidade--------

O humorista Rafael Portugal explica o motivo de não ter renovado o contrato com a Globo e deixar de apresentar o quadro CAT (Central de Atendimento ao Telespectador) no Big brother Brasil. Os rumores eram de que o artista tinha pedido um aumento de cachê, mas ele negou e explicou que o motivo foi o pedido da emissora carioca por um contrato de exclusividade.

“A minha vontade era sim de estar mais um ano comandando o CAT, e me divertindo com tudo que esse quadro maravilhoso nos proporciona. Ocorre que, após o acerto comercial e financeiro da minha empresária Vanelli Alves com a Globo, não houve entendimento com relação às cláusulas contratuais entre o jurídico da emissora e o meu jurídico”, conta em um vídeo no Instagram.

“Diferente dos outros anos, dessa vez a Globo me pediu um contrato de exclusividade, que é um contrato que eu não posso fazer porque tenho outros projetos”, detalhou.

O humorista reforçou que trabalha com o Porta dos Fundos e o coletivo A culpa é do Cabral, e que na hora de fechar o contrato com a emissora, não houve nenhum pedido para o aumento de cachê.

Rafe agradeceu sua passagem pelo programa e seus fãs: “Antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente aos milhares de fãs do BBB pelo carinho que recebi nesses dois anos de C.A.T. Foi lindo, gostoso e maravilhoso, vocês moram em meu coração. Entretanto, diante de especulações inverídicas, não poderia deixar de me posicionar a respeito da minha não continuidade à frente do quadro.”

“Continuo sendo um grande admirador e amante da maior emissora do mundo, que leva entretenimento como ninguém à casa de centenas de milhares de brasileiros. Estimo que o grande sucesso do programa, seja a marca registrada de mais uma edição. Desejo aos colegas que assumirem a função o brilhantismo de sempre. Quanto ao Multishow, não temos nenhum projeto em andamento. Por fim, não poderia deixar de expressar minha eterna gratidão à emissora, ao Boninho, e a todos envolvidos na produção do programa. Agora sou espectador. Obrigado Brasil!” finalizou Portugal.

A Globo, em um comunicado divulgado no último sábado (18), anunciou Dani Calabresa como a nova apresentadora do quadro CAT BBB 2022.

