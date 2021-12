Queda no estoque de sangue em Manaus ameaça realização de cirurgias eletivas no Amazonas

-------- Continua depois da Publicidade--------

A queda de mais de 50% no estoque de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) já interfere no planejamento de cirurgias eletivas realizadas nos hospitais do estado. A preocupação maior é com a escassez de estoque de bolsas de sangue do grupo sanguíneo tipo O , que representa mais da metade da população e, consequentemente, maior demanda da rede de saúde.

De acordo com a direção do Hemoam, o sangue tipo O está relacionado à maioria dos procedimentos cirúrgicos marcados e também de emergência. A escassez dele é uma ameaça a esses procedimentos, alertou o diretor Nelson Fraiji.

Fraiji apelou para que todas as pessoas saudáveis doem sangue e, assim, contribuir com a segurança da população. “Esse é um momento crítico e precisamos do engajamento da sociedade”, disse.

De acordo com o médico, a baixa no abastecimento do Hemoam está sendo atribuída a alguns fatores, tais como o surto de gripe, o volume de chuvas e as confraternizações do fim de ano.

Como doar – Para ser um doador de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado e descansado, ter mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos, e apresentar um documento oficial e original com foto. Doadores menores de 18 anos precisam vir acompanhados dos pais ou responsável legal.

As pessoas que tiveram sintomas gripais precisam aguardar sete dias após o desaparecimento de todos os sintomas. Caso haja ocorrência de febre, o prazo para doar sangue é adiado para 30 dias após os sintomas.

Funcionamento no fim de ano – Na véspera de Ano Novo (31), a coleta de sangue funcionará das 7h às 16h. No primeiro dia do ano de 2022 não haverá expediente.

