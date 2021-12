Quebrou Protocolo: Não é de hoje que Governador sai do ritmo e se diverte com a situação

-------- Continua depois da Publicidade--------

Não é de hoje que o governador Gladson Cameli deixa os protocolos de lado e deixa suas visitas extrovertidas.

A visita nesta segunda-feira, 13, para a entrega de brinquedos e cestas básicas as crianças da escola rural Ercília Feitosa Gomes, localizada na Vila Liberdade, não seria diferente.

Gladson foi acompanhado da primeira dama, Ana Paula Cameli, e juntos caíram na brincadeira junto com as crianças. Mesmo sem muito jeito pra coisa, o governador não se deixa levar por protocolos e brinca de amarelinha.

Na ocasião, o governador interagiu com as crianças, que ele intitulou de autoridades, os pequenos aproveitaram a presença do governante para lerem cartas de agradecimentos.

“Todos nós temos a capacidade de sermos o que queremos. Quando eu tinha a idade de vocês eu sempre sonhei em ser piloto de avião e, depois, ser governador. Consegui porque me dediquei, estudei. Estudem, aprendam é a única fortuna que ninguém vai tirar de vocês. Todos vocês podem ser o que quiserem”, disse Gladson após ouvir o que cada criança queria ser quando crescer.

Atos como esse impulsionam a popularidade do governador, que se destaca nas pesquisas para reeleição. Em recente pesquisa, realizada pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre, Gladson lidera na intenção de votos com 47% e a aprovação de seu governo está com 69,2%.

Foto: Assessoria Secom