Quase 70 médicos de hospital espanhol pegam Covid após festa antecipada de Natal

-------- Continua depois da Publicidade--------

Autoridades de saúde da Espanha pediram para que agentes de saúde não compareçam às festividades este ano.

Primeiro-ministro espanhol pediu para que as pessoas estejam atentas à contaminação pelo coronavírus.

Sessenta e oito médicos que trabalham na unidade de terapia intensiva do Hospital Regional da Universidade de Málaga foram diagnosticados com o coronavírus após participarem de uma festa antecipada de Natal, de acordo com o governo regional da Andaluzia, Espanha, nesta segunda (6).

As autoridades de saúde disseram que estão investigando a fonte de contaminação, mas afirmaram que todos os 68 participaram da festa em 1º de dezembro, na qual 173 pessoas estiveram presentes.

Todos aqueles que contraíram a Covid-19 estão com sintomas leves, e fizeram testes de antígeno ou tomaram a dose de reforço de vacinas antes de comparecer à festa, completaram as autoridades de saúde.

Outra possível fonte de contaminação pode ter sido uma grande refeição para a equipe do hospital.

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez alertou as pessoas para permanecerem vigilantes contra o coronavírus durante o Natal.

“Não devemos baixar a guarda”, disse ele a jornalistas em Madri.

As autoridades de saúde da Andaluzia recomendaram que funcionários de outros hospitais públicos e privados não compareçam a festas de Natal.

Enquanto isso, quatro casos da variante Ômicron foram confirmados nas Ilhas Baleares da Espanha, segundo autoridades de saúde locais.

Um homem chegou às Ilhas Baleares recentemente e contaminou dois membros de sua família; uma quarta pessoa infectada chegou recentemente à Espanha da África do Sul, disseram as autoridades.

A Espanha havia confirmado anteriormente um total de cinco casos da variante Ômicron.