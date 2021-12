Quadrilha é presa no Japiim com armas, munição e drogas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma quadrilha, que possivelmente, estavam prontos para fazer arrastão na Zona Sul de Manaus, foram capturado, na noite desta quarta-feira (29), na avenida Rodrigo Otávio, no Japiim, por volta das 19h, após denúncia anônima.

Segundo a equipe da Força Tática da Polícia Militar que deteve Mieli da Silva Flores, de 29 anos; Lucas Figueiredo Rodrigues, 28 anos; Michel Gomes Brito, de 21 anos e a jovem Lorena Carvalho de Oliveira, de 21 anos, estavam em um veículo Pálio, de cor vermelha, quando foram abordados portando quatro armas de fogos, munição e aproximadamente um quilo de maconha, do tipo skunk.

Os policiais relataram que o veículo utilizado pelo bando, Fiat Palio attractive, de placa PHA-8186, possui restrição de roubo. E eles próprios debocharam e destacaram que eram ladrões mesmos e que iriam realizar assaltos na cidade.

Porém, após denúncia, a PM, fazia ronda, e ficou atenta as características informadas e conseguiu impedir o crime. Com eles foram apreendidas duas armas de fogo de cano curto, semelhante a uma pistola ou revólver, tipo garrucha e outras duas armas caseiras. Cada um deles, inclusive a mulher, estava de posse de uma arma de fogo, e que, possivelmente, poderiam atirar e matar, já que todas as armas estavam carregadas.

A quadrilha e o material apreendido foram encaminhados e apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia ( 1º DIP), onde devem ficar à disposição da Justiça.