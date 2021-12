Prova de vida do INSS volta a ser obrigatória a partir de janeiro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após meses de inconsistência que resultou na suspensão do procedimento, a prova de vida volta a ser obrigatória em janeiro de 2022. Portanto, os segurados que não mantiverem a situação cadastral regular de acordo com o calendário estabelecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), terão o benefício suspenso a partir de janeiro.

Ao contrário de 2021, no ano que vem, a atualização cadastral da prova de vida do INSS será baseada no mês de aniversário do segurado. No decorrer deste ano, o cronograma teve como base o último mês de vencimento conforme estabelecido pelos bancos.

Até do dia 31 de janeiro de 2022, dois grupos são obrigados a realizar a prova de vida caso não queiram ter o pagamento do benefício suspenso no mês subsequente. Tratam-se dos aniversariantes de janeiro e os beneficiários cujo recadastramento venceu entre o período de novembro de 2020 a junho de 2021.