Projeto que propõe musical com Papai Noel gay em Rio Branco pode ser barrado pela prefeitura

Os debates sobre a iniciativa se intensificaram mais após entrevistas do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmando que o projeto não seria aprovado. Por conta disso, o Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT do Acre divulgou uma nota criticando o posicionamento do gestor.

A iniciativa foi aprovada pela FGB e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no último dia 26. A publicação destacou também outros projeto provados pela análise técnica, na área de arte, do edital do Fundo Municipal de Cultura do Sistema Municipal de Cultura. O musical está orçado em R$ 15 mil e, após o resultado final da análise técnica, depende do veto ou aprovação do prefeito de Rio Branco.