Projeto Palhaços de Circo realiza apresentações em diferentes pontos de Rio Branco

O projeto Palhaços de Circo, idealizado pelo grupo Microbinho e sua trupe, realizará, entre os dias 7 e 10 de dezembro, apresentações em cinco pontos diferentes na capital acreana.

A ação é financiada pela Lei Aldir Blanc, através da Fundação Elias Mansour, e contemplará locais como: Dom Bosco, Urap do Calafate, Multimeios, Mundo Azul e Teatro Barracão.

De acordo com o presidente do grupo Rogério Barcelos, conhecido como Palhaço Microbinho, o grupo estreou em setembro de 2019, e desde então realizaram diversas apresentações na capital e no interior do estado.

“É um prazer imenso poder levar a nossa arte para algumas pessoas, inclusive fazendo essa inclusão que a gente sempre busca em nossos trabalhos”, destaca Barcelos se referindo a apresentação que realizarão no Mundo Azul. “Estamos um pouco apreensivos de como vai ser a apresentação no Mundo Azul, porque sabemos da particularidade das crianças em questão do som, que pode incomodar eles, mas vamos adaptar todo o espetáculo para eles curtirem e não se incomodar show”.

A apresentação Palhaços de Circo conta a história de dois palhaços o Pirueta e Microbinho, interpretados pelos artistas Kleberson Gomes e Rogério Barcelos, respectivamente, onde Pirueta convida o amigo para trabalhar e viajar no circo. Porém Microbinho não é bom em nada da arte circense, mas tentará aprender, de forma atrapalhada, mas tentará e isso renderá boas risadas do público.

Confira local e data das apresentações:

07/12 | 9h45 – Dom Bosco

08/12 | 9h- Idosos da URAP Calafate

09/12 | 10h – Multimeios

10/12 | 9h – Mundo Azul

10/12 | 18h – Teatro Barracão