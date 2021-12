Programa Rota da Qualidade dá início à Operação Boas Festas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Buscando sempre nortear e uniformizar o atendimento ao consumidores, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) realiza durante o mês de dezembro, na cidade de Cruzeiro do Sul, ações de orientação e fiscalização no comércio local. Na capital acreana o mesmo trabalho é desenvolvido em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre (Ipem/AC).

As ações fazem parte da Operação Boas Festas, realizada devido a intensificação do movimento no comércio com a proximidade do Natal e do Ano Novo. As equipes de fiscalização do Procon e do Ipem estarão nas ruas orientando, notificando e fiscalizando práticas abusivas que possam ser realizadas pelos fornecedores durante esta época, com o objetivo de garantir a defesa dos consumidores acreanos.

Para as compras online, a recomendação é de que os clientes devam adotar alguns procedimentos para evitar o risco de golpes pela internet, como por exemplo escolher um fornecedor confiável, certificar-se de que o site é realmente a plataforma oficial da empresa, observando se há a presença de um ícone no formato de cadeado, que sinaliza a certificação de segurança da página. As equipes estão ainda, notificando lojas que fazem publicidade por meio das redes sociais a respeito da precificação dos seus serviços e produtos, onde também há a obrigatoriedade da informação sobre os preços, assim como nas lojas físicas.

“É muito importante observar se há informações claras sobre CNPJ, endereço físico, telefone e canal de reclamação na plataforma escolhida. Outros pontos importantes são duvidar de ofertas com preços abaixo do que é praticado no mercado e não clicar em links enviados aleatoriamente para o WhatsApp, redes sociais ou e-mail, com pedidos de cadastramento para promoções”, orienta o chefe de fiscalização do Procon/AC, Rommel Queiroz.

A diretora-presidente do Procon/Ac, Alana Albuquerque, destaca que é necessário que os consumidores estejam atentos quanto a quaisquer tipos de práticas abusivas observadas durante as compras de fim de ano.

“Pedimos aos consumidores que realizem pesquisas de preço, e que procurem fornecedores confiáveis, para que assim haja uma maior segurança na efetivação das compras, afim de se evitar prejuízos” ressalta.

Qualquer dúvida, reclamação ou denúncia pode ser feita pelos contatos telefônicos do Procon/AC: (68) 3223-7000 ou 151 de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas, pelo e-mail: [email protected] ou acessando o site: www.consumidor.gov.br