Programa que vai oportuniza CNH gratuita no AC é aprovado pelos Deputados

Foi aprovado, na última sessão do ano na Assembleia Legislativa do Acre , o Programa Social de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores, o CNH Social, que será coordenado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC).

O programa prevê gratuidade da habilitação a estudantes com idade entre 18 e 25 anos, que cursaram e concluíram o ensino médio na rede pública de ensino; e moradores das zonas urbana e rural inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. 5% das vagas serão reservada para pessoas com deficiência.

O projeto foi anunciado em fevereiro, pelo Governador Gladson Cameli. Depois de sancionado, a direção do Detran/AC divulgará como será realizada a seleção dentre outros detalhes. “Já estamos trabalhando para executar esse projeto com lisura em 2022, beneficiando tantas pessoas que realmente necessitam”, destacou a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.

Assessoria Detran