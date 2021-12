Professor acertou “pergunta alternativa do milhão” no Domingão

-------- Continua depois da Publicidade--------

Resumo da notícia:

Rafael Cunha, primeiro participante a chegar na “pergunta do milhão” do Quem Quer Ser um Milionário, deu azar no jogo

Em momento gravado nos bastidores, o competidor teve a oportunidade de responder uma questão alternativa da categoria – e acertou com facilidade

O professor saiu do game show com R$ 500 mil

Podemos dizer que Rafael Cunha, o professor que fez história ao se tornar o primeiro participante do Quem Quer Ser um Milionário? a chegar na pergunta do milhão, não virou milionário por falta de sorte.

Quem acompanhou o programa no último domingo (26) sabe que o participante decidiu parar no jogo com R$ 500 mil após esbarrar numa questão sobre a origem do nome da tecnologia “bluetooth”.

Em vídeo publicado pelas redes sociais do Domingão com Huck, Rafael, no entanto, teve a oportunidade, de conferir uma outra “pergunta do milhão” disponível no game show – cuja resposta certa acertou com finalidade.

Em momento descontraído com Luciano Huck, Rafael Cunha foi questionado: “Maria Quitéria de Jesus Medeiros recebeu o título de cavaleiro da ordem imperial do cruzeiro por seu desempenho em qual dessas guerras?”

a) Guerra dos Emboabas

b) Guerra da Independência

c) Guerra dos Mascates

d) Guerra de Canudos

Com sorriso no rosto, o professor não demorou muito para dizer que Maria Quitéria de Jesus Medeiros recebeu a honraria durante a Guerra da Independência. “É fácil falar agora que estou bem mais calmo”. Confira abaixo: