Problemas no sistema telefônico do Samu tem dificultado chamadas de emergência

Um vídeo divulgado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 09 em Cruzeiro do Sul, mostra um homem idoso deitado no chão após sofrer um acidente. Indignado, um internauta enquanto filma, questiona a demora do Samu para atender a ocorrência. O vídeo foi gravado na rua Absolon Moreira em Cruzeiro do Sul.

“O senhor está aqui há meia hora e tentamos entrar em contato com a Samu, mas o número dá lá em Rio Branco. Há várias testemunhas aqui e nada da Samu aparecer”, relatou o cinegrafista amador.

Diante do vídeo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência informou que existe um problema no serviço de telefonia da vivo e claro e não estão fazendo chamadas para o 192. A gerente geral da unidade Helen Cristina falou da dificuldade no acionamento. “Nós estamos enfrentando esse problema que não é interno do Samu e estamos tentando solucionar. Já recebemos a visita de vários técnicos e nenhum deles emite laudos. Com isso, fizemos um acordo com o Ciospe para que todas as ligações que forem feitas para o Samu, que direcionem para o Ciospe 193 e o Ciospe passa a ligação pra gente no Samu”.

Mateus Cameli relatou as tentativas para resolver a situação e quando possivelmente será normalizado. “Técnicos da OI já vieram aqui pra informar a gente que o problema não diz respeito a empresa. Já ligamos pra vários centros de atendimentos e com isso o nosso técnico de Rio Branco está vindo. A informação que temos é que até sexta-feira o problema esteja solucionado”, destacou.