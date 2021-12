Primeiro japonês a fazer turismo espacial gosta de distribuir dinheiro pela internet

-------- Continua depois da Publicidade--------

O empresário japonês Yusaku Maezawa, de 46 anos, é mais do que um aventureiro destemido que gosta de fazer extravagâncias e ostentar sua fortuna. Bilionário do setor de moda online, ele acaba de satisfazer uma fantasia que carrega há anos: viajar pelo espaço. No inicio do mês, Maezawa entrou na espaçonave russa Soyuz MS-20 estacionada no Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, em companhia de seu assistente, Yozo Hirano, e do cosmonauta Aleksandr Misurk, chefe da missão. O grupo partiu em direção à Estação Espacial Internacional (ISS), onde ficará em órbita por 12 dias. O detalhe é que enquanto estiver realizando seu sonho ele vai distribuir US$ 27 milhões para seus seguidores nas mídias sociais.

Boa parte dos magnatas que se tornam famosos apresentam ao mundo certo nível de excentricidade e com Maezawa não é diferente. Amante de rock’n roll, preferiu não ir à universidade para montar com seus colegas de colégio uma banda, a Switch Style. Depois, quando enriqueceu ( seu patrimônio é de US$ 3,4 bilhões), passou a desfilar com celebridades na alta sociedade americana. Além da música, também é consumidor de arte: investiu US$ 57,3 milhões em uma tela de Jean-Michel Basquiat, em 2016 e, no ano seguinte, mais US$ 110,5 milhões em outra pintura de Basquiat.

Maezawa é um conhecido mão aberta. Ele ganhou notoriedade por fazer doações a qualquer pessoa que simplesmente o seguisse em seu Twitter, rede que, aliás, usa para mostrar ao mundo como é o seu modo “simples” de levar a vida. Durante sua estadia na ISS ele resolveu estabelecer alguns desafios para si, como cortar o cabelo e jogar ténis e os compartilhou em suas redes sociais. Um de seus projetos é distribuir dinheiro para as pessoas que se inscreverem em um aplicativo criado exclusivamente para doações. O sorridente turista espacial diz que esse é só o primeiro de seus passeios pelo espaço. Maezawa está se preparando para voar ao redor da Lua com a SpaceX, de Elon Musk, em 2023. Dinheiro não lhe falta para correr atrás de seus sonhos. Para subir na Soyus MS-20 ele desembolsou US$ 88 milhões. Fora os outros milhões distribuídos em doações.

Fonte: Isto É