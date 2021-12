PRF registra 20 acidentes de trânsito nas estradas do Acre em dezembro, aponta balanço parcial

-------- Continua depois da Publicidade--------

No dia 10 de dezembro, PRF iniciou a operação Rodovida que segue até março de 2022.

PRF-AC fiscaliza rodovias do Acre durante feriados e festas do fim de ano.

As rodovias federais do Acre têm reforço na fiscalização durante as festas de fim de ano. Equipes da Polícia Rodovia Federal (PRF-AC) estão nas estradas com abordagens e apreensões durante a Operação Rodovida, que iniciou no último dia 10 e segue até o dia 6 de março do ano que vem.

Oito pessoas foram detidas nas estradas acreanas e 20 acidentes de trânsito sem vítimas fatais foram registrados entre o dia 1º de dezembro até domingo (26).

A ação reforça a fiscalização durante os períodos de festas do Natal, Ano Novo e Carnaval. Desde o início da operação, a PRF-AC informou que já contabiliza 10 ocorrências criminais – entre apreensões de cigarros, droga, porte de arma e crimes de trânsito.

“Não podemos falar da quantidade do reforço. É feita por meio do comando de fiscalização e atuação de educação para o trânsito e ações nos terminais rodoviários, essa última que executamos no Natal”, explicou Luan Maia, chefe de delegacia.

Maia ainda reforçou os cuidados que os motoristas precisam ter ao pegar uma rodovia. “Evitar fazer uso de bebida alcóolica ou outra substância que pode alterar a capacidade psicomotora, verificar a validade dos documentos, principalmente para áreas em que não há comunicação e internet para fazer consultar. Também avaliar a parte mecânica do veículo para não ter surpresas durante o trajeto'”, destacou.

Nesta segunda (27), uma mulher de 31 anos morreu em um grave acidente na AC-40. Ela perdeu o controle do carro e caiu dentro de um igarapé.