PRF no Acre faz apreensão de cigarros contrabandeados

Na noite desta segunda-feira (22), A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre fez mais uma apreensão de cigarros contrabandeados que vinham da fronteira com destino a Rio Branco/AC. A abordagem ocorreu no Km 75 da BR-317, no município de Senador Guiomard.

Equipe de policiamento de reforço que patrulhava na rodovia BR-317, que faz a ligação dos municípios do Alto Acre (que ficam na fronteira com países vizinhos) com a capital Rio Branco, abordaram o automóvel Fiat uno, de cor azul, por não conseguirem avistar o interior do veículo e aparentar transportar grande peso. Já no primeiro contato na abordagem foi possível perceber que o veículo estava carregado de caixas e pacotes de cigarros de marca estrangeira.

O condutor não esboçou nenhuma tentativa de fuga na abordagem e foi detido no local. Ao todo foram apreendidos 22.000 maços de cigarros e ainda isqueiros em grande quantidade.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Rio Branco para os procedimentos legais para o crime de contrabando. O detido, as mercadorias apreendidas e o veículo também foram entregues na polícia judiciária.

Fonte Ascom PF