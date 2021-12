PRF no Acre apreende 57 kg de pasta base de cocaína em Bujari

-------- Continua depois da Publicidade--------

A droga ia ser entregue em Rio Branco.

Na tarde de hoje, quinta-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre prendeu um motorista que transportava 57,8 kg de pasta base de cocaína para Rio Branco/AC. O veículo foi abordado na BR-364, em Bujari, vindo de Sena Madureira para a capital.



O veículo foi abordado pelos policiais após ser flagrado realizando ultrapassagem em local proibido. Enquanto realizavam os procedimentos da fiscalização de trânsito, a equipe da PRF constatou nervosismo e pressa excessiva do motorista que queria se desvencilhar o mais rápido possível da abordagem. Seguindo com uma fiscalização mais aprofundada no veículo, foi constatado que havia alterações na estrutura e foi necessário levar o automóvel até a sede da PRF no Centro de Rio Branco, onde havia melhores condições e equipamentos para realizar a fiscalização mais aprofundada.



Após a desmontagem de partes externas no veículo, foi encontrado uma ´janela´ de acesso a um compartimento preparado, onde havia em seu interior diversas embalagens coloridas com a droga dentro. Após análise da substância, foi confirmado ser pasta base de cocaína, com peso total de 57,8 kg.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco.