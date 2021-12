-------- Continua depois da Publicidade--------

O caso do cantor do hit ‘Coração Cachorro’ chamou a atenção dos internautas pela semelhança com o caso de Ivis, em julho.

Preso por ameaçar ex, Ávine Vinny declarou apoio a DJ Ivis após prisão.

Ávine Vinny, preso nesta segunda-feira (13) por ameaçar a ex-mulher, Laís Holanda, em Fortaleza, já havia declarado seu apoio a DJ Ivis no dia em que o artista decidiu retomar a carreira musical após passar três meses preso por agredir a ex-mulher, Pamella Holanda.

Depois da repercussão do caso envolvendo o dono do hit Coração Cachorro, alguns internautas encontraram uma mensagem de solidariedade de Ávine com DJ Ivis. “É isso, DJ”, escreveu Ávine nos comentários da publicação, feita no dia 5 de novembro, em que Ivis se diz arrependido pelo que fez contra Pamella.

O tanto de verificado dando apoio ao DJ Ivis na publicação dele. 🤮 pic.twitter.com/B6OgaEhkwM — 🐝🐺 Gideon ainda acredita em Bileide (@gideonvtzeira) November 5, 2021

O post chamou a atenção devido à similaridade dos casos de feminicídio, embora não haja nenhum registro de violência física de Ávine contra a ex, como foi o caso de Ivis. Nas redes sociais, os internautas debocharam de uma possível parceria entre os dois.

Avine Vinny ft. Dj Ivis – numa cadeia qualquer pic.twitter.com/u8ofzBRBsM — diesgu (@diesgu) December 14, 2021

Agr ta explicado pq o Avine Vinny defendeu tanto aquele bosta do Dj Ivis quando saiu a polêmica toda lá 🤮🤮🤮 — real ㊗️ (@SunGoesDownLNX) December 14, 2021