Presidente da Câmara atende indicação da Vereadora Ivoneide Bernardino e realiza sessão extraordinária para votar e aprovar o projeto do abono da educação

Na tarde desta quinta-feira (16) o Presidente da Câmara Municipal atendeu à uma indicação da Vereadora Ivoneide Bernardino (MDB) e realizou uma sessão extraordinária com o objetivo de votar e aprovar o projeto de lei que garante o pagamento do abono salarial aos servidores da educação de Sena Madureira.

Ivoneide foi a primeira parlamentar a apoiar a categoria e defender que o pagamento fosse efetuado antes do Natal, fazendo valer a vontade dos servidores e do sindicato que os representa. Para isso, a vereadora indicou ainda na semana passada a convocação de uma sessão extraordinária, tendo em vista que o presidente da Casa intencionava colocar o projeto em pauta apenas no dia 21.

“Hoje é um dia para ser comemorado, após muito diálogo entre as partes envolvidas, o projeto do abono foi aprovado e os servidores da educação terão o recurso disponível. Para que isso fosse possível, o presidente acatou minha indicação e realizou a sessão extraordinária, pois era a única alternativa de a gente dar celeridade à essa demanda. Fico feliz em contribuir para que a vontade da categoria fosse respeitada”, disse.

Vale destacar que o projeto foi aprovado por unanimidade, e a previsão é que a Prefeitura efetue o pagamento até a próxima segunda-feira (20). O assunto se tornou uma das maiores polêmicas no município no últimos dias, inclusive com manifestação da categoria em frente à Câmara Municipal pedindo celeridade, no fim, prevaleceu o bom senso e graças a indicação de Ivoneide Bernardino os servidores tiveram sua reivindicação atendida.