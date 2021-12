PREJUÍZO: Pet Shop pega fogo e bombeiros são chamados para conter incêndio

-------- Continua depois da Publicidade--------

A loja de produtos para animais fica na avenida Chico Mendes, no Segundo Distrito da capital.

Segundo informações dos bombeiros, pessoas que moram próximo perceberam a fumaça preta que saia da loja, mesmo ela estando fechada, pois já passava das 23hs deste sábado, 4, e acionaram o corpo de bombeiros.

As viaturas do corpo de bombeiros chegaram rapidamente ao local, assim como os responsáveis pela loja, que abriram as portas para facilitar o trabalho dos profissionais.

Após entrar na loja, os bombeiros observaram que o incêndio estava concentrado no forro e não tinha atingido outras áreas do interior do estabelecimento.

O perigo era uma residência que fica nos altos da loja e também na parte de trás, segundo testemunhas, os bombeiros tiveram dificuldades para localizar o ponto exato onde provavelmente o incêndio começou.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e os danos foram apenas materiais.

O laudo sobre as possíveis causas do incêndio deve sair nos próximos dias.