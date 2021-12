Prefeitura prepara iluminação natalina e decoração na Praça da Revolução que contará com fontes e chafariz revitalizados

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), trabalha desde o início do mês na decoração de Natal da cidade. A Praça da Revolução, no centro, está recebendo tratamento especial com montagem dos parquinhos e a casa do Papai Noel.

Na manhã deste sábado, dia 4 de dezembro, o secretário Municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira, realizou uma visita de inspeção dos serviços executados pelo município na Praça da Revolução. Segundo ele, a orientação do prefeito Tião Bocalom é para que tudo esteja pronto até o próximo dia 10.

“Estamos muito otimista com a aproximação de mais um evento importante para a população rio-branquense. Essa praça deverá ficar magnífica com as decorações de Natal. Os bancos estão passando por revitalização, pintura padronizada nos quiosques e as fontes passarão por uma revitalização geral, tudo para que a comunidade possa comemorar as festas de fim de ano em um ambiente harmonizado”, explicou o secretário.

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 a expectativa da Prefeitura é que este ano haja grande visitação de pessoas na região central da cidade. Também haverá programação cultural temática para as crianças e um presépio está sendo preparado na Praça da Revolução.

Foto: Dircom