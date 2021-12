Prefeitura e Unama realizam ação de saúde no Cras da Cidade Nova

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um atendimento voltado para crianças e idosos e, estendido à população de maneira geral, foi realizado durante toda esta sexta-feira, 17, no Cras do bairro Cidade Nova. E para chamar a atenção da criançada, o Papai Noel esteve presente com programação especial.

O evento, organizado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, contou com a parceria da faculdade Unama. “A ideia é auxiliar toda a comunidade. Colocamos nossa estrutura, professores e alunos, para auxiliar no atendimento de vacinas, inclusive contra a covid-19 e psicológico”, disse Walker Nascimento, diretor da Unama.

A empresária Ariane Gomes, estudante de enfermagem, ressaltou que a população necessita deste olhar carinhoso e a enfermagem oferece isso. “Tudo na vida é consequência daquilo que a gente está vivendo. A minha mãe foi diagnosticada com câncer, durante o tratamento encontramos muitos anjos nas nossas vidas e, por isso, decidi fazer esse curso para ser um também. Eu fiz essa escolha e quero também ser um anjo. É por isso que eu estou aqui”, relatou.

A prefeitura ofertou testes rápidos, testes de glicemia e aferição de pressão, além de outras atividades relacionadas à saúde.

“Essa é uma ação do CRAS da Cidade Nova e da faculdade Unama, nossa parceira nas atividades de saúde itinerante. Fizemos questão de trazer o Papai Noel para as crianças”, disse Marfisa Galvão, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.

Vice-prefeita e secretária da SASDH, Marfisa Galvão, fez questão de estar na ação (Foto: Dircom)