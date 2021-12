Prefeitura e CIEE vão ampliar parcerias para fortalecer o acesso ao primeiro emprego na capital

-------- Continua depois da Publicidade--------

Preocupado com os jovens rio-branquenses que estão fora do mercado de trabalho, com o objetivo de estimular a cultura do agronegócio, o prefeito Tião Bocalom quer ampliar o programa de estágios para alcançar jovens do ensino fundamental e médio, visto que o estágio para nível superior está consolidado.

Na tarde desta quarta-feira, 1, o gestor recebeu em seu gabinete, Ismael Ângelo, gerente regional do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, visando expandir parcerias para oportunizar os jovens.

Ismael lembrou que o CIEE já tem uma parceria com a prefeitura no programa de estágio e atende aproximadamente 50 estagiários. A proposta do prefeito é estender esta parceria também para o programa menor aprendiz.

“É um programa que visa a capacitação de um público em vulnerabilidade socioeconômica. A previsão do prefeito é para que, no mês de janeiro, a gente inicie um processo de implementação do programa de aprendizagem inovador dentro da Prefeitura de Rio Branco”, explicou Ismael.

O projeto já existe e foi criado pelo prefeito Bocalom, quando este ainda era gestor da Emater. Hoje, na condição de prefeito de Rio Branco ele quer ampliar. “Precisamos oportunizar aos jovens e através do CIEE acreditamos que é possível incluí-los no mercado de trabalho, inclusive, os que estão em recuperação escolar”, observou Bocalom.