Prefeitura de Sena Madureira segue executando operação Tapa Buracos no bairro Vitória

Com a anuência do Prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira, a Prefeitura de Sena Madureira por intermédio da Secretaria Municipal de Obras está dando continuidade à operação tapa buracos nas dependências do bairro Vitória.

De acordo com Fabrício Moreira, gestor interino de Obras, o trabalho objetiva melhorar a trafegabilidade, bem como garantir mais segurança no trânsito para motoristas e transeuntes. “Nossa equipe continua empenhada nesta demanda, mesmo em meio ao período invernoso estamos aproveitando cada dia de estiagem para avançar com o trabalho”, disse.

Vale destacar que o material utilizado na operação é o PMF (Pré-Misturado Frio) composto por pedrisco, pó de brita e emulsão Asfáltica. Segundo o cronograma, tão logo conclua a ação no bairro Vitória, a equipe executará a operação nos demais bairros do município.

Cientes da alta demanda existente na cidade, o chefe do executivo municipal tem dado todo o suporte para que o trabalho seja intensificado, e com isso melhore significativamente a malha viária do município e atenda as necessidades da população.

