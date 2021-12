Prefeitura de Sena Madureira realiza trabalho de reforma da Ponte da estrada Xiburema

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com a anuência do Prefeito Mazinho Serafim (MDB), a Prefeitura de Sena Madureira por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, realizou um trabalho de reforma da Ponte da estrada Xiburema, localizada sobre o Igarapé Fazenda, região do Bairro Eugênio Areal, na manhã desta terça-feira (14).



De acordo com o Coordenador da equipe de Construção de Pontes, Antônio Andrade (Real), o trabalho objetiva dar mais segurança ao tráfego de veículos e transeuntes, tendo em vista que a antiga estrutura apresentava algumas deterioracões, e estava colocando em risco a vida de quem passa pelo local diariamente.



“Graças a Deus realizamos mais uma ação com sucesso, tenho certeza que essa reforma dará mais segurança para os moradores que passam por aqui todos os dias. Tão logo soubemos dos problemas na estrutura, tratamos de solucioná-los para que a trafegabilidade na região não seja interrompida. Agradeço o apoio do Prefeito Mazinho e do vice-prefeito Gilberto Lira nas ações da nossa equipe”, disse o coordenador.



Antônio Andrade ainda declarou que a Prefeitura já trabalha na elaboração de um projeto para a construção de uma ponte totalmente nova na localidade em 2022. “A reforma é apenas um serviço temporário, o Prefeito já autorizou a construção de uma nova ponte com uma estrutura estaqueada em 2022, a equipe já está elaborando o projeto”, concluiu.

O antes e o depois: