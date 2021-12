Prefeitura de Sena Madureira inicia operação tapa buracos no bairro Vitória

-------- Continua depois da Publicidade--------

Como anunciado na semana passada pelo Secretário Interino de Obras, Fabrício Moreira, a Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou na manhã desta terça-feira (21) uma operação tapa buracos nas ruas do bairro Vitória.

De acordo com o gestor, o material utilizado na operação é o “TSD”, uma espécie de asfalto frio composto por pedrisco, pó de brita e cola asfáltica, também conhecida por “RR”.

“Iniciamos o trabalho pelo bairro da Vitória com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade, mas de antemão afirmo que essa operação vai se estender para os demais bairros da nossa cidade. Sabemos da alta demanda que existe em nosso município, e não mediremos esforços para atender as necessidades dos moradores”, frisou.

Fabrício também pediu um pouco mais de paciência à população, haja vista que a equipe vai intensificar o trabalho para recuperar os pontos mais críticos da malha viária do município. “Nesse período invernoso, a gente depende muito de uma estiagem para o bom andamento do trabalho, mas peço um pouquinho de paciência aos moradores pois essas ações de melhoramento serão cada vez mais intensificadas. O prefeito Mazinho Serafim e o vice-prefeito Gilberto Lira pediram que a gente aproveite cada dia de estiagem para avançar com o trabalho”, concluiu.

Galeria de Imagens: