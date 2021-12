Prefeitura de Sena Madureira inaugura academia de saúde Maria das Dores de Paula

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta quinta-feira (02), a Prefeitura de Sena Madureira por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde realizou a cerimônia de inauguração da Academia de Saúde Maria das Dores de Paula, localizada no Bairro do Bosque.

O espaço será utilizado para atividades de recreação voltadas para idosos, e atendimentos específicos para pessoas com hipertensão, e outras doenças crônicas não transmissíveis. Além disso também serão ofertados atendimentos na área de fisioterapia, nutrição e educação física e atividades culturais para o público jovem com data prevista para iniciar a partir do mês de janeiro.

O vice-prefeito e Secretário Municipal de Saúde Gilberto Lira, esteve presente no evento e falou sobre mais esse investimento da administração municipal na área da saúde.

“Ficamos felizes em inaugurar essa academia de saúde no dia de hoje, apesar de fazer algum tempo que foram construídas, elas nunca tinha sido de fato inauguradas. Mas a determinação do nosso prefeito Mazinho Serafim é que a gente ponha em pleno funcionamento as cinco unidades que temos em nosso município. Garantindo um espaço adequado para os nossos idosos e pessoas com algum tipo de problema de saúde, como hipertensão, obesidade, diabetes, entre outros. Seguimos realizando os investimentos necessários para melhorar a saúde dos moradores”, disse.

A solenidade de inauguração também contou com a presença dos Secretários Municipais Dr. Getulião Saraiva (Finanças), Adriana Martha (Administração), Ecinairo Carvalho (Produção), Lourdes Gregório (Cultura), Cláudia Teles (Planejamento), Juza Bispo (Meio Ambiente), da Assessora Especial de Gabinete da Saúde, Nildete Lira, da Coordenadora da Atenção Básica, Jaksamea Celestino, da Coordenadora do Programa Saúde do Idoso e de Doenças Crônicas não transmissíveis, Jéssica Souza, de Coordenadores das UBS e a População em geral.