Prefeitura de Sena Madureira anuncia pagamento do 13° Salário para os servidores do quadro efetivo e comissionados e o calendário de pagamento referente ao mês de Dezembro

Fazendo valer o compromisso do Prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira com o funcionalismo público municipal, a Prefeitura de Sena Madureira anunciou uma série de pagamentos que começarão a ser efetuados nesta terça-feira (21) e se estenderão até quinta-feira (23).

De acordo com o Secretário Municipal de Finanças, Dr. Getulião Saraiva na manhã desta terça-feira (21) a Prefeitura de Sena Madureira estará efetuando o pagamento do 13° Salário para todos os servidores do quadro efetivo e comissionados, via Recursos Próprios.

PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO QUADRO EFETIVO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO (TERÇA-FEIRA 21)

O Gestor da pasta de finanças salientou que nesta terça-feira (21) também será efetuado o pagamento salarial referente ao mês de Dezembro, para os servidores do quadro efetivo das Secretarias de Saúde e Educação.

QUARTA-FEIRA (22) SERÁ LIBERADA A FOLHA SALARIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBEM VIA RECURSOS FEDERAIS

Dr. Getulião Saraiva informou ainda que nesta quarta-feira (22) estará liberando a folha de pagamento para os prestadores de serviços das Secretarias de Educação, Saúde e Cidadania, ambos pagos com recursos federais.

QUINTA-FEIRA (23) PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL PARA A EDUCAÇÃO, E DO 14° SALÁRIO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Por fim, o Secretário de Finanças, informou que na quinta-feira (23) será a vez de efetuar o pagamento do abono salarial dos servidores da educação, e do 14° Salário para os Agentes Comunitários de Saúde. Ao todo serão injetados mais de 06 MILHÕES DE REAIS gerando um aquecimento na economia local, aumentando a expectativa de venda por parte dos lojistas e proprietários de estabelecimentos comerciais.