Prefeitura de Rio Branco recepciona estagiários que ajudarão nas atualizações e cadastramentos do Auxílio Brasil

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Departamento de Políticas Públicas para Juventude (DPJ), realizou nessa terça-feira, 30, uma recepção aos estagiários que ajudarão nas atualizações e cadastramentos do Auxílio Brasil.

Os estagiários serão alocados nos oito Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), para assistência nos cadastramentos e atualizações, e na Procuradoria Geral do Município (PGM) para assessoria jurídica.

A oportunidade é para jovens cadastrados no CadÚnico e que estão no ensino médio, para incentivar o primeiro emprego. Os jovens da PGM são estudantes universitários de direito que estão atuando no primeiro contato de estágio.

“Nosso prefeito quer chegar com oportunidades em todos os bairros e jovens do nosso município. Através dessa bolsa de estágio, estamos ajudando esses jovens na oportunidade de ter uma renda e experiência curricular, além de ajudar nas demandas e necessidades dentro da prefeitura”, explica Vitoria Britto, gerente do DPJ.