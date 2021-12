Prefeitura de Rio Branco recebe pluviômetros semiautomáticos para ajudar na prevenção de desastres naturais

-------- Continua depois da Publicidade--------

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu nesta terça-feira, 7, no auditório da prefeitura, equipes da Defesa Civil Estadual e Municipal. No encontro, a Defesa Civil Estadual, em parceria com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) fez a entrega de pluviômetros semiautomáticos para o município.

Os pluviômetros são instrumentos utilizados para coletar e medir o nível das chuvas. Segundo o coronel James, da Defesa Civil Estadual, os equipamentos serão estregues a Defesa Civil Municipal de Rio Branco e a Defesa Civil Municipal de Cruzeiro do Sul. “Nós vamos doar dois pluviômetros para a Defesa Civil de Rio Branco e dois pluviômetros para a Defesa Civil de Cruzeiro do Sul. Esses pluviômetros serão instalados em áreas de maior necessidade para gerar dados dessas áreas, para emitir os alertas precoces para a população que necessita dessas informações para minimizar seus danos, no caso de um desastre natural”, explicou o coronel.

De acordo com o tenente coronel Ferreira, os pluviômetros semiautomáticos irão substituir os convencionais, que eram mais difíceis de manusear, facilitando a coleta de dados. “Tínhamos que ir lá tirar o fluxo de água dentro do pluviômetro, pegar o medidor, era tudo feito manualmente, esse agora não, ele é semiautomático, ele registra as informações, a gente vai lá apenas e capta essas informações. Então vem a melhorar essa coleta de dados que são muito importantes para a defesa civil estadual e municipal, no sentido de trabalhar encima da prevenção, e antes do desastre se a gente tiver essas informações, elas são de vital importância para que nós possamos realizar um trabalho de forma mais rápida, eficiente e eficaz, de atender uma comunidade que por ventura esteja em uma situação de eminencia de desastre”, disse o tenente.

O coordenador José Lima, da Defesa Civil Municipal de Cruzeiro do Sul, explicou que os pluviômetros são muito importantes para Cruzeiro do Sul, que está na base do rio Juruá e dá acesso aos outros municípios. “Vamos gerar dados tanto para Cruzeiro do Sul como para os municípios vizinhos. A gente já tinha coleta de dados, mas com aparelhos artesanais, agora estamos recebendo esses aparelhos semiautomáticos com uma precisão bem grande, onde eles gerarão dados com mais precisão e com isso facilitando o nosso trabalho de monitoramento”, contou o coordenador.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, aproveitou para agradecer a parceria realizada entre a Defesa Civil Municipal e Defesa Civil Estadual. “É muito importante essa parceria, que ela continue e vai continuar. O governador Gladson Cameli tem sido um grande parceiro também da Prefeitura de Rio Branco e juntos vamos continuar amenizando a situação, muitas vezes de calamidade, que a população acaba sofrendo”, disse o prefeito.