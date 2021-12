Prefeitura de Rio Branco entrega ponte sobre o Igarapé Judia reformada e sinalizada

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ponte entregue aos moradores do Canaã e Belo Jardim (Foto: Dircom)

A Prefeitura de Rio Branco entregou nesta sexta-feira, 31, a ponte de madeira sobre o igarapé Judia, com 65 metros de extensão, interligando os bairros Canaã e Belo Jardim I e adjacência. O evento ocorreu às 9h e contou com as presenças de moradores da região, líderes comunitários e secretários municipais.

A obra da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), foi executada por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), dento do prazo estipulado pela prefeitura.

“Só quem mora nessa região sabe a importância desta ponte. Falando da reforma quero agradecer ao prefeito Bocalom, por que desta vez, deu para perceber que os engenheiros tiveram o cuidado de colocar madeira padrão no assoalho e nos roda guia e isso aumenta a vida útil da ponte”, disse o morador Edmilson Feitosa.

José Assis, engenheiro civil, presidente da Emurb, lembrou que além da reforma estrutural, a ponte, recebeu sinalização da RBTrans. “A madeira que usamos para realizar esta reforma foi preparada dentro de um padrão técnico para garantir a segurança de pedestres e de condutores de veículos”, explicou.

O secretário da Seinfra, Cid Ferreira, reafirmou o compromisso da gestão com a construção de uma ponde definitiva no local. “Estamos trabalhando para que esta obra seja licitada já em 2022, é um sonho da população e uma determinação do prefeito Tião Bocalom”, ponderou Cid.

“A gente sabe que uma construção em madeira não deixa de ser um paliativo, mas a população estava precisando desse apoio. Nosso compromisso com os moradores dessa região é construir uma ponte definitiva. A senadora Mailza Gomes destinou o valor R$ 4,5 milhões, de emenda parlamentar, para fazermos uma obra de concreto e metal para resolver esse problema que há muitos anos atormenta às pessoas que precisam desse acesso”, disse Bocalom.

Estiveram presentes ao ato de entrega da reforma da ponte os secretários Valtim José (Casa Civil), Joabe Lira (SMZC), Sheila Andrade (Semsa), Hélder Paiva (Assessoria Política), Eracides Caetano (Safra), Normando Sales (Semeia), TC. Cláudio Falcão (Defesa Civil), Anízio Alcântara (RBTrans) e o vereador Samir Bestene.

